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23 марта • обновлено в 12:22
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В Одессе передумали отменять льготный проезд в общественном транспорте

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В Одессе пока не будут отменять льготы на проезд в общественном транспорте. Это намеревались сделать и-за угрозы вспышки коронавируса.

Такое заявление 23 марта сделал мэр города Геннадий Труханов – сообщает "Думская". По словам городского головы, льготами пользуется большое количество работающих пенсионеров и этот вопрос – очень непростой.

"Мы еще и еще обратимся к одесситам с просьбой не заполнять транспорт и с пониманием относиться к ограничениям. Транспорт пока работает, мы не планируем его останавливать, но будем действовать по ситуации и согласно обстановке", – отметил Труханов.

Также, по его словам, отменить льготы можно только решением сессии городского совета.

В Одессе передумали отменять льготный проезд в общественном транспорте

В Одессе передумали отменять льготный проезд в общественном транспорте

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, вице-мер Одессы Павел Вугельман ранее заявил, что льготы на поезд в городском общественном транспорте будут отменены с 23 марта.

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Автор
Михаил Бардин
Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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