В Одесі поки не скасовуватимуть пільги на проїзд в громадському транспорті. Це мали намір зробити через загрозу спалаху коронавируса.

Таку заяву 23 березня зробив мер міста Геннадій Труханов – повідомляє "Думська". За словами міського голови, пільгами користується велика кількість працюючих пенсіонерів і це питання – дуже непросте.

"Ми ще і ще звернемося до одеситів з проханням не заповнювати транспорт і з розумінням ставитися до обмежень. Транспорт поки працює, ми не плануємо його зупиняти, але будемо діяти по ситуації і згідно з обстановкою", – зазначив Труханов.

Також, за його словами, скасувати пільги можна тільки рішенням сесії міської ради.

В Одесі передумали відміняти пільговий проїзд в громадському транспорті ТСН

Як повідомляв OBOZREVATEL, віце-мер Одеси Павло Вугельман раніше заявив, що пільги на поїзд в міському громадському транспорті будуть скасовані з 23 березня.

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