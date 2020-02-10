В Одессе открыли центр четвероногих полицейских: яркий фоторепортаж

В Одессе 10 февраля открыли новый центр для дрессировки четвероногих напарников полицейских.

Служебных собак готовят для розыска людей, поиска оружия, взрывчатки и наркотиков, сообщает Оdessa.online (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

В Одессе открыли центр четвероногих полицейских Odessa.online

В учебном центре размещены вольеры, полоса препятствий, предусмотрена большая территория для выгула служебных собак. Также создан ветеринарный отдел с операционной комнатой.

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В данный момент в кинологическом центре содержатся 52 служебных собаки. Их готовят для подразделений Нацполиции и Нацгвардии.

"Наши собаки занимаются поиском людей, оружия, наркотиков, трупов, а также их используют для охраны общественного порядка", – отметил начальник ГУ НП в Одесской области Олег Бех.

В Одессе открыли центр четвероногих полицейских Odessa.online

В Одессе открыли центр четвероногих полицейских Odessa.online

В Одессе открыли центр четвероногих полицейских Odessa.online

В Одессе открыли центр четвероногих полицейских Odessa.online

В Одессе открыли центр четвероногих полицейских Odessa.online

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, кинологи дали совет украинцам, как отбиться от бродячей собаки.

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