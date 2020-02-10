В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських: яскравий фоторепортаж

В Одесі 10 лютого відкрили новий центр для дресирування чотириногих напарників поліцейських.

Службових собак готують для розшуку людей, пошуку зброї, вибухівки та наркотиків, повідомляє Оdessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських Odessa.online

У навчальному центрі розміщені вольєри, смуга перешкод, передбачена велика територія для вигулу службових собак. Також створено ветеринарний відділ з операційної кімнатою.

В даний момент в кінологічному центрі містяться 52 службових собаки. Їх готують для підрозділів Нацполіціі і Нацгвардії.

"Наші собаки займаються пошуком людей, зброї, наркотиків, трупів, а також їх використовують для охорони громадського порядку", – зазначив начальник ГУ НП в Одеській області Олег Бех.

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських Odessa.online

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських Odessa.online

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських Odessa.online

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських Odessa.online

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських Odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, кінологи дали раду українцям, як відбитися від бродячого собаки.

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