Головна Новини
10 лютого • оновлено в 19:02
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських: яскравий фоторепортаж

740
Читати матеріал російською

В Одесі 10 лютого відкрили новий центр для дресирування чотириногих напарників поліцейських.

Службових собак готують для розшуку людей, пошуку зброї, вибухівки та наркотиків, повідомляє Оdessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських

Odessa.online

У навчальному центрі розміщені вольєри, смуга перешкод, передбачена велика територія для вигулу службових собак. Також створено ветеринарний відділ з операційної кімнатою.

Новини
Напад ротвейлера в Одесі: лікарі повідомили про стан постраждалої

В даний момент в кінологічному центрі містяться 52 службових собаки. Їх готують для підрозділів Нацполіціі і Нацгвардії.

"Наші собаки займаються пошуком людей, зброї, наркотиків, трупів, а також їх використовують для охорони громадського порядку", – зазначив начальник ГУ НП в Одеській області Олег Бех.

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських

Odessa.online

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських

Odessa.online

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських

Odessa.online

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських

Odessa.online

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських

В Одесі відкрили центр чотириногих поліцейських

Odessa.online

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, кінологи дали раду українцям, як відбитися від бродячого собаки.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна Одеса
Теги
покусав собака новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги