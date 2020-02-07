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8 февраля • обновлено в 07:37
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В Одессе "неуклюжий" грузовик снес светофор: появилось курьезное видео

1.3т
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Грузовик компании экспресс-доставки снёс светофор в центре Одессы и уехал.

Происшествие произошло на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Мясоедовской. Соответствующее видео размещено на Youtube-канале коммунального учреждения "Центр 077" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Грузовик снёс светофор в Одессе

Грузовик снёс светофор в Одессе

КУ "Центр 077"

"Крепкая уверенность в своих способностях не позволила водителю правильно оценить габариты авто, при впихивании "невпихуемой" будки в узкое дорожное пространство. По иронии судьбы, пострадал именно зелёный фонарь светофора. Тот самый, что открывал шоферу путь к проезду перекрёстка", – отметили в Центре 077.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,автохам из Одессы разозлил сеть "мастерством" парковки.

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Место
Украина Одесса
Теги
новости Одессы ДТП в Одессе
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