В Одессе "неуклюжий" грузовик снес светофор: появилось курьезное видео

Грузовик компании экспресс-доставки снёс светофор в центре Одессы и уехал.

Происшествие произошло на перекрестке ул. Богдана Хмельницкого и Мясоедовской. Соответствующее видео размещено на Youtube-канале коммунального учреждения "Центр 077" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Грузовик снёс светофор в Одессе КУ "Центр 077"

"Крепкая уверенность в своих способностях не позволила водителю правильно оценить габариты авто, при впихивании "невпихуемой" будки в узкое дорожное пространство. По иронии судьбы, пострадал именно зелёный фонарь светофора. Тот самый, что открывал шоферу путь к проезду перекрёстка", – отметили в Центре 077.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL,автохам из Одессы разозлил сеть "мастерством" парковки.

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