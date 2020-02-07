В Одесі "незграбна" вантажівка знесла світлофор: з'явилося курйозне відео

Вантажівка компанії експрес-доставки знесла світлофор в центрі Одеси і поїхала.

Пригода сталася на перехресті вул. Богдана Хмельницького і М'ясоїдівській. Відповідне відео розміщено на Youtube-каналі комунального закладу "Центр 077" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вантажівка знесла світлофор в Одесі КУ "Центр 077"

"Міцна впевненість у своїх здібностях не дозволила водієві правильно оцінити габарити авто, при впихуванні "невпіхуемої" будки в вузький дорожний простір. За іронією долі, постраждав саме зелений ліхтар світлофора. Той самий, що відкривав шоферу шлях до проїзду перехрестя", – відзначили в центрі 077.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, автохам з Одеси розлютив мережу "майстерністю" парковки.

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