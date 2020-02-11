В Одессе на крыше ресторана обнаружили тело голой женщины: видео 18+

В Одессе 11 февраля на крыше пристройки ресторана "Вечерний Баку" был обнаружен труп неизвестной женщины.

Вероятнее всего, она упала из окна примыкающего к ресторану многоэтажного дома на Ильфа и Петрова, 35а. Соответствующее видео размещено в Telegram-канале xydessa (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте страницу до конца).

В Одессе на крыше ресторана обнаружили тело голой женщины Первый городской

По словам очевидцев, тело было обнаженным, а ноги – связанными. В тоже время, как рассказали OBOZREVATEL в полиции, на ногах погибшей были не веревки, а трусы.

Правоохранители уже установили личность погибшей и квартиру на 11 этаже дома, в которой она проживала.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Тело погибшей направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в этом ресторане в апреле 2014 года среди бела дня в присутствии многочисленных посетителей был расстрелян "вор в законе" и его охранник. Оба уроженца Кавказа погибли на месте происшествия.

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