В Одесі на даху ресторану виявили тіло голої жінки: відео 18+

В Одесі 11 лютого на даху прибудови ресторану "Вечірній Баку" був виявлений труп невідомої жінки.

Найімовірніше, вона впала з вікна багатоповерхового будинку на Ільфа і Петрова, 35а, що примикає до ресторану. Відповідне відео розміщено в Telegram-каналі xydessa (щоб подивитися відео 18+, доскрольте сторінку до кінця).

В Одесі на даху ресторану виявили тіло голої жінки Перший міський

За словами очевидців, тіло було оголеним, а ноги – зв'язаними. У той же час, як розповіли OBOZREVATEL в поліції, на ногах загиблої були не мотузки, а труси.

Правоохоронці вже встановили особу загиблої і квартиру на 11 поверсі будинку, в якій вона проживала.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою "самогубство") Кримінального кодексу України. Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу для з'ясування остаточної причини смерті.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ресторані в квітні 2014 року серед білого дня в присутності численних відвідувачів був розстріляний "злодій в законі" і його охоронець. Обидва уродженця Кавказу загинули на місці події.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!