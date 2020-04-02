В Одессе море могут закрыть на карантин: что задумали в мэрии

В Одессе из-за карантина могут запретить свободный доступ к морю. Такой вариант серьезно рассматривают в мэрии. Горожане, пользуясь хорошей погодой, не хотят сидеть дома и отправляются на прогулки подышать свежим морским воздухом.

Об этом сообщил телеграм-канал PavlovskyNews со ссылкой на свои источники в муниципалитете.

В то же время корреспонденту OBOZREVATEL, в пресс-службе мэрии Одессы сообщили, что окончательное решение об ужесточении карантинных мер в городе будет принято в ближайшее время. В горсовете еще идет работа над конкретным перечнем ограничений и они будут зависеть от динамики распространения коронавируса в Одессе в ближайшие дни.

В частности есть вариант, что на побережье со следующей недели будет организовано дежурство полиции и муниципальной стражи, сотрудники которых могут штрафовать нарушителей за нарушение карантина (штраф составляет – от 17 000 до 34 000 грн).

В Одессе море могут закрыть на карантин

В Одессе море могут закрыть на карантин

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, десятки тысяч жителей Одессы в связи с теплой погодой проигнорировали требование минздрава и властей страны оставаться дома из-за пандемии коронавируса. В последние дни одесситы заполонили пляжи, парки и берег моря.

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