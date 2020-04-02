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2 квітня • оновлено в 14:29
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В Одесі море можуть закрити на карантин: що задумали в мерії

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В Одесі через карантин можуть заборонити вільний доступ до моря. Такий варіант серйозно розглядають в мерії. Городяни, користуючись гарною погодою, не хочуть сидіти вдома і відправляються на прогулянки подихати свіжим морським повітрям.

Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNews з посиланням на свої джерела в муніципалітеті.

У той же час кореспонденту OBOZREVATEL, в прес-службі мерії Одеси повідомили, що остаточне рішення про посилення карантинних заходів в місті буде прийнято найближчим часом. У міськраді ще йде робота над конкретним переліком обмежень і вони будуть залежати від динаміки поширення коронавирусу в Одесі в найближчі дні.

Зокрема є варіант, що на узбережжі з наступного тижня буде організовано чергування поліції і муніципальної варти, співробітники яких можуть штрафувати порушників за порушення карантину (штраф складає – від 17 000 до 34 000 грн).

В Одесі море можуть закрити на карантин

В Одесі море можуть закрити на карантин

В Одесі море можуть закрити на карантин

В Одесі море можуть закрити на карантин

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , десяткі тисяч жителів Одеси у зв'язку з теплою погодою проігнорували вимогу МОЗ та влади країни залишатися вдома через пандемію коронавирусу. В останні дні одесити заполонили пляжі, парки та морське узбережжя.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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