В Одессе из-за паники родителей детям устроили срочные каникулы

В одесской школе №24, возле которой недавно разлили лизол, решили устроить ученикам срочные каникулы. Причиной тому стала позиция родителей, которые отказываются пускать детей в школу.

Об этом в ходе брифинга сообщила директор департамента образования и науки Одесского горсовета Елена Буйневич, пишет Odessa.online.

После того, как возле школы был разлит лизол, эксперты спасательной службы провели исследования на наличие вредных веществ в воздухе и заверили, что токсин испарился и никакой опасности нет. Несмотря на это большинство родителей на следующий день после инцидента не пустили детей в школу.

Тогда эксперты провели еще одну проверку и вновь подтвердили, что все в порядке. Также экспертизу на наличие опасного вещества провели приглашенные эксперты Одесского государственного экологического университета. Ее результаты будут известны в ближайшее время.

Учеников одесской школы отправили на каникулы из-за паники родителей odessa.online

И все же обеспокоенность родителей заставила руководство школы созвать школьный совет с участием членов родительского комитета из каждого класса. В результате было решено отправить детей на весенние каникулы с 27 февраля по 3 марта включительно. При этом преподавательский состав школы находится на своих рабочих местах.

Напомним, 21 февраля во дворе школы №24 на улице Заболотного работник учебного заведения разбил бутылку с ядовитым веществом лизол, которое использует для дезинфекции и обладает токсичными свойствами. Это произошло по неосторожности при переносе бутылки с лизолом в школьную подсобку. Вскоре после обнаружения ядовитого пятна на асфальте в школе были приостановлены занятия, так как в воздухе чувствовался едкий запах. Учеников эвакуировали.

Во дворе одесской школы разлили лизол ГУНП в Одесской области

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