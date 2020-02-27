В Одесі через паніку батьків дітям влаштували термінові канікули

В одеській школі №24, біля якої нещодавно розлили лізол, вирішили влаштувати учням термінові канікули. Причиною тому стала позиція батьків, які відмовляються пускати дітей до школи.

Про це в ході брифінгу повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневіч, пише Odessa.online.

Після того, як біля школи був розлитий лізол, експерти рятувальної служби провели дослідження на наявність шкідливих речовин в повітрі і запевнили, що токсин випарувався і ніякої небезпеки немає. Незважаючи на це більшість батьків після інциденту не пустили дітей до школи.

Тоді експерти провели ще одну перевірку і знову підтвердили, що все в порядку. Також експертизу на наявність небезпечної речовини провели запрошені експерти Одеського державного екологічного університету. Її результати будуть відомі найближчим часом.

Учнів одеської школи відправили на канікули через паніку батьків odessa.online

І все ж стурбованість батьків змусила керівництво школи скликати шкільну раду за участю членів батьківського комітету з кожного класу. В результаті було вирішено відправити дітей на весняні канікули з 27 лютого по 3 березня включно. При цьому викладацький склад школи знаходиться на своїх робочих місцях.

Нагадаємо, 21 лютого у дворі школи №24 на вулиці Заболотного працівник навчального закладу розбив пляшку з отруйною речовиною лізол, яке використовується для дезінфекції та має токсичні властивості. Це сталося через необережність при перенесенні пляшки з лізолом в шкільну підсобку. Незабаром після виявлення отруйної плями на асфальті в школі були припинені заняття, так як в повітрі відчувався їдкий запах. Учнів евакуювали.

У дворі одеської школи розлили лізол ГУНП в Одеській області

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