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27 лютого • оновлено в 18:47
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В Одесі через паніку батьків дітям влаштували термінові канікули

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В одеській школі №24, біля якої нещодавно розлили лізол, вирішили влаштувати учням термінові канікули. Причиною тому стала позиція батьків, які відмовляються пускати дітей до школи.

Про це в ході брифінгу повідомила директор департаменту освіти і науки Одеської міськради Олена Буйневіч, пише Odessa.online.

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Після того, як біля школи був розлитий лізол, експерти рятувальної служби провели дослідження на наявність шкідливих речовин в повітрі і запевнили, що токсин випарувався і ніякої небезпеки немає. Незважаючи на це більшість батьків після інциденту не пустили дітей до школи.

Тоді експерти провели ще одну перевірку і знову підтвердили, що все в порядку. Також експертизу на наявність небезпечної речовини провели запрошені експерти Одеського державного екологічного університету. Її результати будуть відомі найближчим часом.

Учнів одеської школи відправили на канікули через паніку батьків

Учнів одеської школи відправили на канікули через паніку батьків

odessa.online

І все ж стурбованість батьків змусила керівництво школи скликати шкільну раду за участю членів батьківського комітету з кожного класу. В результаті було вирішено відправити дітей на весняні канікули з 27 лютого по 3 березня включно. При цьому викладацький склад школи знаходиться на своїх робочих місцях.

Нагадаємо, 21 лютого у дворі школи №24 на вулиці Заболотного працівник навчального закладу розбив пляшку з отруйною речовиною лізол, яке використовується для дезінфекції та має токсичні властивості. Це сталося через необережність при перенесенні пляшки з лізолом в шкільну підсобку. Незабаром після виявлення отруйної плями на асфальті в школі були припинені заняття, так як в повітрі відчувався їдкий запах. Учнів евакуювали.

У дворі одеської школи розлили лізол

У дворі одеської школи розлили лізол

ГУНП в Одеській області

Як повідомляв OBOZREVATEL, в аеропорту Одеси почали активну перевірку на коронавірус всіх, хто прибуває. Їм на вході в термінал медики міряють температуру.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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