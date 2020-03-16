В Одессе и области с 18 марта вводится усиленный карантин: что изменится

Президент Владимир Зеленский выступил с обращением к нации. Глава государства призвал всех граждан строго соблюдать правила карантина, введенного в стране.

По словам президента, в маршрутках одновременно нельзя будет проехаться более чем 10 пассажирам,– это обязаны контролировать водители. А в трамваях и троллейбусах до 20. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Президент также заявил, что рекомендовал мининфраструктуры остановить работу метро в Украине (метрополитен работает в Киеве, Харькове и Днепре) и также железной дороги.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие меры предпринимаются в стране на фоне борьбы с распространением коронавируса. В их числе переговоры с кредиторами, разработка программ кредитных каникул и доплаты пенсионерам, сказано в обращении Зеленского, распространенном пресс-службой Офиса президента.

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