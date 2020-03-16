В Одесі та області з 18 березня вводиться посилений карантин: що зміниться

Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до нації. Глава держави закликав усіх громадян суворо дотримуватися правил карантину, введеного в країні.

За словами президента, в маршрутках одночасно можна буде проїхатися більш ніж 10 пасажирам, – це зобов'язані контролювати водії. А в трамваях і тролейбусах до 20. (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Президент також заявив, що рекомендував мінінфраструктури зупинити роботу метро в Україні (метрополітен працює в Києві, Харкові та Дніпрі), а також залізниці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський розповів, які заходи вживаються в країні на тлі боротьби з поширенням коронавируса. У їх числі переговори з кредиторами, розробка програм кредитних канікул і доплати пенсіонерам, сказано в зверненні Зеленського, поширеному прес-службою Офісу президента.

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