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16 березня • оновлено в 19:29
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/ Одеса в деталях

В Одесі та області з 18 березня вводиться посилений карантин: що зміниться

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Президент Володимир Зеленський виступив зі зверненням до нації. Глава держави закликав усіх громадян суворо дотримуватися правил карантину, введеного в країні.

За словами президента, в маршрутках одночасно можна буде проїхатися більш ніж 10 пасажирам, – це зобов'язані контролювати водії. А в трамваях і тролейбусах до 20. (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Президент також заявив, що рекомендував мінінфраструктури зупинити роботу метро в Україні (метрополітен працює в Києві, Харкові та Дніпрі), а також залізниці.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський розповів, які заходи вживаються в країні на тлі боротьби з поширенням коронавируса. У їх числі переговори з кредиторами, розробка програм кредитних канікул і доплати пенсіонерам, сказано в зверненні Зеленського, поширеному прес-службою Офісу президента.

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Автор
Михайло Бардін
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