В Одессе, где бушует COVID-19, образовались огромные очереди на выборах. Фото

На избирательных участках Одессы, где бушует коронавирус и запрещены массовые скопления людей, 25 октября образовались огромные очереди.

Как сообщила "Думская", одесситы активно пошли голосовать еще с утра, но процесс затягивается из-за карантинных ограничений. Причем, по данным Комитета избирателей Украины, некоторые участки открылись с опозданием на 10-15 минут.

В частности, отмечается, что возле участка в школе №121 очередь состоит преимущественно из студентов юридической академии, чье общежитие находится неподалеку. Они сообщили, что преподаватели сказали им прийти голосовать в конкретное время.

Отмечается, что пожилые люди голосуют без очереди, их проводит член комиссии, который находится у входа.

Кроме того, по сообщениям СМИ, волонтеры по опросу от Зеленского есть далеко не на каждом участке в Одессе – в лучшем случае на одном из четырех или пяти.

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