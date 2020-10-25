В Одесі, де бушує COVID-19, утворилися величезні черги на виборах. Фото

На виборчих дільницях Одеси, де вирує коронавірус та заборонено масові скупчення людей, 25 жовтня утворилися величезні черги.

Як повідомила "Думская", одесити активно пішли голосувати ще з ранку, але процес затягується через карантинні обмеження. Причому, за даними Комітету виборців України, деякі дільниці відкрилися із запізненням на 10-15 хвилин.

Зокрема, зазначається, що біля дільниці в школі №121 черга складається переважно зі студентів юридичної академії, чий гуртожиток розташований неподалік. Вони повідомили, що викладачі сказали їм прийти голосувати в конкретний час.

Зазначається, що літні люди голосують без черги, їх проводить член комісії, який перебуває біля входу.

Крім того, за повідомленям ЗМІ, волонтери з опитуванням від Зеленського є далеко не на кожній дільниці в Одесі – в кращому разі біля однієї з чотирьох або п'яти.

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