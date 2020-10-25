В Одесі, де бушує COVID-19, утворилися величезні черги на виборах. Фото
На виборчих дільницях Одеси, де вирує коронавірус та заборонено масові скупчення людей, 25 жовтня утворилися величезні черги.
Як повідомила "Думская", одесити активно пішли голосувати ще з ранку, але процес затягується через карантинні обмеження. Причому, за даними Комітету виборців України, деякі дільниці відкрилися із запізненням на 10-15 хвилин.
Зокрема, зазначається, що біля дільниці в школі №121 черга складається переважно зі студентів юридичної академії, чий гуртожиток розташований неподалік. Вони повідомили, що викладачі сказали їм прийти голосувати в конкретний час.
Зазначається, що літні люди голосують без черги, їх проводить член комісії, який перебуває біля входу.
Крім того, за повідомленям ЗМІ, волонтери з опитуванням від Зеленського є далеко не на кожній дільниці в Одесі – в кращому разі біля однієї з чотирьох або п'яти.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
на Сумщині зафіксували роботу незаконної виборчої дільниці. Вона організувала голосування до сільської ради, яка відмовилася входити до складу ОТГ.
у Кропивницькому правоохоронці викрили мережу підкупу електорату. Її організатори пропонували виборцям голосувати за одну з політичних партій і окремих кандидатів від неї. Вартість одного голосу становила 500 гривень.
У Києві опитування від президента України Володимира Зеленського проводили неповнолітні.
У Василькові на Київщині поліція затримала два автобуси із жителями Луганщини, які прибули для участі в "каруселі" на користь кандидатки на пост мера міста Наталії Баласинович.
В Ірпені викрили мережу підкупу виборців, яку організував командир факультету податкової поліції Університету державної фіскальної служби України.
Крім того, в Ірпені напали на кандидата в депутати Київської обласної ради від партії "Слуга народу", ексжурналіста Ігоря Колтунова – він опинився на підлозі.
Нагадаємо: українцям сказали, що потрібно робити, якщо вони помітили порушення на дільниці. Є два способи повідомити правоохоронцям.