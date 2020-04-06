В Одессе двух полицейских поймали на взятках от наркодилера

Сотрудники военной прокуратуры и ГБР "на горячем" задержали в Одессе двух сержантов Нацполиции, которые получили от местного наркоторговца взятку в размере 400 долларов.

Выяснилось, что полицейские уже давно "работали" со злоумышленником. Об этом сообщили источники Odessa.online в правоохранительных органах.

В Одессе двух полицейских поймали на взятке от наркодилера Odessa.Online

Деньги полицейским были переданы за то, чтобы вышеуказанный гражданин не был привлечен к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

По предварительной информации, эти полицейские ранее уже трижды получали взятку от данного мужчины. Решается вопрос по объявлению им подозрения, а также помещению полицейских в изолятор временного содержания.

Сейчас проводятся следственные действия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, одесская полиция будет принудительно "лечить" больных коронавирусом.

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