В Одесі двох поліцейських зловили на хабарах від наркодилера

Співробітники військової прокуратури і ДБР "на гарячому" затримали в Одесі двох сержантів Нацполіції, які отримали від місцевого наркоторговця хабар в розмірі 400 доларів.

З'ясувалося, що поліцейські вже давно "працювали" зі зловмисником. Про це повідомили джерела Odessa.online в правоохоронних органах.

В Одесі двох поліцейських зловили на хабарі від наркодилера Odessa.Online

Гроші поліцейським були передані за те, щоб вищевказаний громадянин не був притягнутий до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків.

За попередньою інформацією, ці поліцейські раніше вже тричі отримували хабар від даного чоловіка. Вирішується питання про оголошення їм підозри, а також направлення поліцейських в ізолятор тимчасового утримання.

Зараз проводяться слідчі дії.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, одеська поліція буде примусово "лікувати" хворих на коронавірус.

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