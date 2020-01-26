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26 января • обновлено в 13:19
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В Одессе бездомных накормили четырьмя килограммами красной икры

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Одесских бездомных, которые приходят на бесплатные обеды на Привокзальную площадь, накормили красной икрой.

Один из волонтеров пожертвовал благотворительной организации 4 килограмма деликатеса. Об этом в Facebook сообщил представителей одного из православных движений Тамерлан Баннура (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Одесских бездомных накормили красной икрой

Одесских бездомных накормили красной икрой

Facebook Тамерлана Баннура

Таким образом, волонтеры смогли удивить пришедших на обеды одесситов без определенного места жительства необычной для них праздничной закуской.

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"Обычно мы кормим первым, вторым, борщ и чай, и так далее, а с икрой так получилось, что ее нам пожертвовали", – рассказал Баннура.

Многие бездомные признавались, что даже и не помнят, когда в последний раз ели красную икру.

Одесских бездомных накормили красной икрой

Одесских бездомных накормили красной икрой

ivasi.news

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, одессит ограбил бомжа на улице и попал за решетку.

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Место
Украина Одесса
Тег
новости Одессы
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