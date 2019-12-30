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30 декабря • обновлено в 22:55
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/ Одесса

Среди пьяных бездомных: в Одессе отец покинул ребенка на свалке

1.1т
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В Одессе на свалке в палатке бездомных нашли брошенную 4-летнюю девочку, которую привел туда ее отец, а сам исчез.

Как говорится в сюжете ТСН, среди пьяных бездомных ребенка заметил строитель, работавший неподалеку. Он сообщил об этом волонтерам, а те – в полицию. Ребенка нашли на свалке одного и очень напуганного.

"Когда мы зашли с полицией, то увидели, что на женщин она реагирует спокойно, а на мужчин у нее страшная реакция", – рассказала волонтер Наталья Мартыненко.

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В Одессе отец покинул ребенка на свалке

В Одессе отец покинул ребенка на свалке

Скриншот видео

Сообщается, что ребенка забрали из свалки, оставив в палатке записку.

"За минут 30 прибежал горе-отец с пакетом документов, рассказывая, что все хорошо", – вспоминает волонтер.

В детском доме. куда девочку привезли правоохранители, ее узнали. Там ее впервые увидели год назад, когда ее ночью на стоянке забыла мать. Однако сейчас, по словам врача, девочку не узнать, поскольку в прошлый раз она была веселая и общительная.

"Девочка почти не разговаривает, не охотно идет на контакт. Когда ее пытались покормить, то ложка ей не нужна была. Она ладонями ела борщ", – рассказала главный врач дома ребенка №1 Валентина Карташова.

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Стало известно, что маму Насти лишили прав, а вскоре женщина умерла. После этого ребенка забрал биологический отец, но уже через несколько месяцев обратился в социальную службу с просьбой найти ребенку круглосуточный садик, поскольку он потерял работу.

"У отца было место жительства. Он показывал условия, в которых они жили с дочкой", – отметила начальница одесской службы по делам детей Юлия Никандрова.

Журналисты отправились на свалку и нашли отца девочки, но он разговаривать отказался. Служба по делам ребенка готовит документы для лишения его родительских прав. Сам же ребенок ближайшие дни будет находиться на карантине, проходить медицинский осмотр и общаться с психологами.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Киевщине отец забил до смерти своего 4-летнего сына. Ребенка на улице в луже крови нашел прохожий.

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Автор
Марина Погорилко
Место
Украина Одесса
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