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26 січня • оновлено в 13:20
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В Одесі безхатченків нагодували чотирма кілограмами червоної ікри

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Одеських бездомних, які приходять на безкоштовні обіди на Привокзальну площу, нагодували червоною ікрою.

Один з волонтерів пожертвував благодійної організації 4 кілограми делікатесу. Про це в Facebook повідомив представник одного з православних рухів Тамерлан Баннура (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Одеських бездомних нагодували червоною ікрою

Одеських бездомних нагодували червоною ікрою

Facebook Тамерлана Баннура

Таким чином, волонтери змогли здивувати одеситів без постійного місця проживання, що прийшли на обід, незвичайною для них святковою закускою.

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"Зазвичай ми годуємо першим, другим, борщ і чай, і так далі, а з ікрою так вийшло, що її нам пожертвували", – розповів Баннура.

Багато безхатченків зізнавалися, що навіть і не пам'ятають, коли востаннє їли червону ікру.

Одеських бездомних нагодували червоною ікрою

Одеських бездомних нагодували червоною ікрою

ivasi.news

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, одесит пограбував бомжа на вулиці і потрапив за ґрати.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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