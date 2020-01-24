Як будівництва знищують пляжі в Одесі: ексклюзивний фоторепортаж

Фотокореспонденти OBOZREVATEL прогулялися січневими пляжами Одеси: стан багатьох з них залишає бажати кращого.

Поки нечисленні відпочиваючі годують чайок, на пляжах, як гриби після дощу, зводяться багатоповерхівки (щоб подивитися фоторепортаж, доскрольте сторінку до кінця).

Зима на одеському узбережжі

Будівельні роботи зі зведення житлових комплексів проводяться на різних ділянках узбережжя Одеси, в безпосередній близькості від громадських пляжів.

В результаті – зрізані схили, знищені сотні дерев і чагарників. Жителі міста вважають ці будівництва незаконними, що виражається в написах на оточуючих будівництва парканах: "У Одеси забирають море!", "Одесити, прокиньтеся!", "Вони знищують Одесу".

Періодично одеські активісти зносять ці паркани, але уже за кілька днів будівельні компанії відновлюють їх знову.

А втрапивший в кораблетрощу поблизу берегів Одеси ще в листопаді 2019 року танкер Delfi досі лежить на мілководді, все глибше занурюючись в пісок.

Зима на одеському узбережжі

Зима на одеському узбережжі

Зима на одеському узбережжі

Зима на одеському узбережжі

Зима на одеському узбережжі

Зима на одеському узбережжі

Будівництво на узбережжі Одеси

Будівництво на пляжах Одеси

Будівництво на пляжах Одеси

Будівництво на узбережжі Одеси

Будівництво на одеському узбережжі

Зима на одеському узбережжі

Зима на одеському узбережжі

Зима на одеському узбережжі

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу підкорили фото фантастичного заходу в Одесі.

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