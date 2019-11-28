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29 ноября • обновлено в 10:57
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Сайлент Хилл на берегу моря: опубликованы фантастические фото Одессы в плену тумана

2.4т
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В Одессе первую половину дня 28 ноября держался очень густой туман. Видимость на дорогах города не превышала и тридцати метров.

В то же время одесские фотографы постарались запечатлеть фантастическую красоту туманной Одессы. Их фотографии размещены на официальном сайте мэрии города (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Памятник Дюку Ришелье в Одессе

Памятник Дюку Ришелье в Одессе

omr.gov.ua

"Сегодняшний туман словно погрузил Одессу в состояние хрупкости и невесомости. Томное состояние природы невольно передается одесситам, которые не спеша шли по полупрозрачным улицам, стараясь не нарушить особую тишину и волшебность дня", – поэтично рассказали в мэрии об утреннем явлении природы.

Памятник Екатерине Второй и Основателям Одессы

Памятник Екатерине Второй и Основателям Одессы

omr.gov.ua

Потемкинская лестница в Одессе

Потемкинская лестница в Одессе

omr.gov.ua

Одесский Морской вокзал

Одесский Морской вокзал

omr.gov.ua

Одесса в тумане

Одесса в тумане

omr.gov.ua

Одесса в тумане

Одесса в тумане

omr.gov.ua

Одесса в тумане

Одесса в тумане

omr.gov.ua

Ланжероновская улица в Одессе

Ланжероновская улица в Одессе

omr.gov.ua

Одесский театр оперы и балета

Одесский театр оперы и балета

omr.gov.ua

Думская площадь в Одессе

Думская площадь в Одессе

omr.gov.ua

Приморский бульвар в Одессе

Приморский бульвар в Одессе

omr.gov.ua

Воронцовский переулок в Одессе

Воронцовский переулок в Одессе

omr.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, невероятные фотографии осенней Одессы покорили сеть. Пользователи сравнивали их с открытками.

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Место
Украина Одесса
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Михайлов Виталий
Михайлов Виталий
Унитазцы а вы какое отношение к русской Одессе имеете? То что вы их сжигали?
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Михайлов Виталий, Дятел, Одесса Украинский город. Был, есть и будет. А ты чмо, хоть на дерьмо изойди )))
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Обычный туман
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