Сайлент Хилл на берегу моря: опубликованы фантастические фото Одессы в плену тумана

В Одессе первую половину дня 28 ноября держался очень густой туман. Видимость на дорогах города не превышала и тридцати метров.
В то же время одесские фотографы постарались запечатлеть фантастическую красоту туманной Одессы. Их фотографии размещены на официальном сайте мэрии города (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Памятник Дюку Ришелье в Одессе
omr.gov.ua
"Сегодняшний туман словно погрузил Одессу в состояние хрупкости и невесомости. Томное состояние природы невольно передается одесситам, которые не спеша шли по полупрозрачным улицам, стараясь не нарушить особую тишину и волшебность дня", – поэтично рассказали в мэрии об утреннем явлении природы.
Памятник Екатерине Второй и Основателям Одессы
omr.gov.ua
Потемкинская лестница в Одессе
omr.gov.ua
Одесский Морской вокзал
omr.gov.ua
Одесса в тумане
omr.gov.ua
Одесса в тумане
omr.gov.ua
Одесса в тумане
omr.gov.ua
Ланжероновская улица в Одессе
omr.gov.ua
Одесский театр оперы и балета
omr.gov.ua
Думская площадь в Одессе
omr.gov.ua
Приморский бульвар в Одессе
omr.gov.ua
Воронцовский переулок в Одессе
omr.gov.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, невероятные фотографии осенней Одессы покорили сеть. Пользователи сравнивали их с открытками.
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