Сайлент Хилл на берегу моря: опубликованы фантастические фото Одессы в плену тумана

В Одессе первую половину дня 28 ноября держался очень густой туман. Видимость на дорогах города не превышала и тридцати метров.

В то же время одесские фотографы постарались запечатлеть фантастическую красоту туманной Одессы. Их фотографии размещены на официальном сайте мэрии города (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Памятник Дюку Ришелье в Одессе omr.gov.ua

"Сегодняшний туман словно погрузил Одессу в состояние хрупкости и невесомости. Томное состояние природы невольно передается одесситам, которые не спеша шли по полупрозрачным улицам, стараясь не нарушить особую тишину и волшебность дня", – поэтично рассказали в мэрии об утреннем явлении природы.

Памятник Екатерине Второй и Основателям Одессы omr.gov.ua

Потемкинская лестница в Одессе omr.gov.ua

Одесский Морской вокзал omr.gov.ua

Одесса в тумане omr.gov.ua

Одесса в тумане omr.gov.ua

Одесса в тумане omr.gov.ua

Ланжероновская улица в Одессе omr.gov.ua

Одесский театр оперы и балета omr.gov.ua

Думская площадь в Одессе omr.gov.ua

Приморский бульвар в Одессе omr.gov.ua

Воронцовский переулок в Одессе omr.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, невероятные фотографии осенней Одессы покорили сеть. Пользователи сравнивали их с открытками.

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