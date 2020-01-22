Небо в огне: сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Несмотря на то, что нынешняя зима еще не успела обрадовать Одессу полноценными морозами и снегами, одесситы находят красоты, способные удивить и порадовать любого.
В праздничный вечер Дня Соборности Украины настоящим чудом стал закат солнца, окрасивший небо в потрясающие тона. Все оттенки красной палитры – от ярко-розового до кроваво-алого цвета стали подарком, который Одессе и одесситам к празднику преподнесла природа. И многие не устояли от искушения запечатлеть это чудо на фото, которыми теперь активно делятся, в том числе, в социальных сетях (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе
Instagram alekcander1
Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе
Instagram barrrbie_a
Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе
Instagram jazzok61
Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе
Instagram k0lesnyk
Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе
Instagram katia_palitra
Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе
Instagram kristina.kuzzmenko
Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе
Instagram mariiaartiukhova
Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе
Instagram odessa.inst
Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе
Instagram oksanasobolieva
Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе
Instagram oksanasobolieva1
Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе
Instagram olgaglukhoff
Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе
Dumskaya
Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе
Dumskaya
Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе и области ночью и днем в четверг, 23 января, ожидается мокрый снег с дождем. Осадки прекратятся только вечером. Порывы северо-западного ветра могут достигать 20 м/с.
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