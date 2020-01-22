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22 января • обновлено в 19:33
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Небо в огне: сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

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Несмотря на то, что нынешняя зима еще не успела обрадовать Одессу полноценными морозами и снегами, одесситы находят красоты, способные удивить и порадовать любого.

В праздничный вечер Дня Соборности Украины настоящим чудом стал закат солнца, окрасивший небо в потрясающие тона. Все оттенки красной палитры – от ярко-розового до кроваво-алого цвета стали подарком, который Одессе и одесситам к празднику преподнесла природа. И многие не устояли от искушения запечатлеть это чудо на фото, которыми теперь активно делятся, в том числе, в социальных сетях (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

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Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Instagram alekcander1

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Instagram barrrbie_a

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Instagram jazzok61

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Instagram k0lesnyk

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Instagram katia_palitra

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Instagram kristina.kuzzmenko

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Instagram mariiaartiukhova

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Instagram odessa.inst

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Instagram oksanasobolieva

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Instagram oksanasobolieva1

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Instagram olgaglukhoff

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Dumskaya

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе и области ночью и днем в четверг, 23 января, ожидается мокрый снег с дождем. Осадки прекратятся только вечером. Порывы северо-западного ветра могут достигать 20 м/с.

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Место
Украина Одесса
Теги
фотографии новости Одессы
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