Небо в огне: сеть покорили фото фантастического заката в Одессе

Несмотря на то, что нынешняя зима еще не успела обрадовать Одессу полноценными морозами и снегами, одесситы находят красоты, способные удивить и порадовать любого.

В праздничный вечер Дня Соборности Украины настоящим чудом стал закат солнца, окрасивший небо в потрясающие тона. Все оттенки красной палитры – от ярко-розового до кроваво-алого цвета стали подарком, который Одессе и одесситам к празднику преподнесла природа. И многие не устояли от искушения запечатлеть это чудо на фото, которыми теперь активно делятся, в том числе, в социальных сетях (чтобы просмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе Instagram alekcander1

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе Instagram barrrbie_a

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе Instagram jazzok61

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе Instagram k0lesnyk

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе Instagram katia_palitra

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе Instagram kristina.kuzzmenko

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе Instagram mariiaartiukhova

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе Instagram odessa.inst

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе Instagram oksanasobolieva

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе Instagram oksanasobolieva1

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе Instagram olgaglukhoff

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе Dumskaya

Сеть покорили фото фантастического заката в Одессе Dumskaya

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе и области ночью и днем в четверг, 23 января, ожидается мокрый снег с дождем. Осадки прекратятся только вечером. Порывы северо-западного ветра могут достигать 20 м/с.

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