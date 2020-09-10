Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы. Фото и видео

Карина Бондаренко Одесса в деталях 08:13, 10.09.2020 Обновлено: 10:52, 10.09.2020

Затонувший танкер "Делфи" подняли и отбуксировали с пляжа "Дельфин" в Одессе.

Об этом 10 сентября сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Delfi покинул пляж дельфин. Скучать не будем", – написал министр.

Танкер "Делфи" убрали с пляжа Одессы
Владислав Криклий в Facebook
Затонувший танкер отбуксировали.
Думская
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Председатель Одесской ОГА Максим Куцый у себя в Facebook рассказал, что танкер переместили в порт Черноморска.

"Специалисты частных компаний, государственные службы работали круглосуточно, чтобы наконец убрать затонувший танкер. Спасибо за командную работу", – написал он.

Председатель Одесской ОГА уточнил детали .
Максим Куцый в Facebook
Танкер отбуксировали в порт Черноморска.
Максим Куцый в Facebook

Новость обрадовала украинцев. Пользователи оставили множество комментариев с благодарностью за проделанную работу. Однако некоторые возмутились, что танкер находился в воде почти год.

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