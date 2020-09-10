Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси. Фото і відео

Карина Бондаренко Одеса в деталях 08:13, 10.09.2020 Оновлено: 09:14, 10.09.2020

Затонулий танкер "Делфі" підняли і відбуксирували з пляжу "Дельфін" в Одесі.

Про це 10 вересня повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своїй сторінці в Facebook.

"Delfi покинув пляж дельфін. Сумувати не будемо", – написав міністр.

Танкер "Делфі" прибрали з пляжу Одеси
Владислав Криклій у Facebook
Затонулий танкер відбуксирували.
Думская
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Новина потішила українців. Користувачі залишили безліч коментарів із вдячністю за виконану роботу. Однак деякі обурилися, що танкер перебував у воді майже рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

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