Суд избрал меру пресечения капитану затонувшего в Одессе танкера Delfi

Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения капитану танкера Delfi, который в ноябре 2019 года потерпел крушение возле пляжа в центре города.
Моряка подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что создало опасность для жизни людей (ч.1 ст.276 УК Украины), пишет Odessa.Online.
Крушение танкера в Одессе
Как сообщили в пресс-службе суда, капитана Delfi отпустили на время следствия домой под его личное обязательство.
Следователи отмечают, что подозреваемый, несмотря на потерю одного из якорей судна, неисправность главных двигателей, отсутствие топлива, а также предупреждения об ухудшении погодных условий, наотрез отказывался от предлагаемой помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и нанес экологический ущерб побережью.
Источник: https://odessa.online/sud-otpustil-kapitana-tankera-delfi-pod-chestnoe-slovo/
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
22 ноября из-за сильного шторма в море у берегов Одессы потерпел бедствие корабль под молдавским флагом. Он сел на мель.
Экипаж корабля отказался эвакуироваться и подавать сигнал SOS без разрешения судовладельца.
Кораблекрушение танкера в Одессе сняли с воздуха: в сети появилось шокирующее видео. Людей чудом удалось спасти, моряки попали в больницу с переохлаждением.
Выяснилось. что из пробоины на корабле вытекает горючее. После крушения показатели загрязненности моря нефтепродуктами были превышены в 157 раз.
Позднее в СМИ назвали настоящего владельца затонувшего танкера Delfi: это бывший депутат от Партии регионов.
К месту крушения корабля до сих пор ходят тысячи одесситов – охотников за захватывающими селфи. Танкер Delfi стал "изюминкой" Одессы на Google Maps и популярной туристической достопримечательностью.
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