Суд избрал меру пресечения капитану затонувшего в Одессе танкера Delfi

Киевский райсуд Одессы избрал меру пресечения капитану танкера Delfi, который в ноябре 2019 года потерпел крушение возле пляжа в центре города.

Моряка подозревают в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, что создало опасность для жизни людей (ч.1 ст.276 УК Украины), пишет Odessa.Online.

Крушение танкера в Одессе

Как сообщили в пресс-службе суда, капитана Delfi отпустили на время следствия домой под его личное обязательство.

Следователи отмечают, что подозреваемый, несмотря на потерю одного из якорей судна, неисправность главных двигателей, отсутствие топлива, а также предупреждения об ухудшении погодных условий, наотрез отказывался от предлагаемой помощи, чем поставил под угрозу жизни членов экипажа и нанес экологический ущерб побережью.

Источник: https://odessa.online/sud-otpustil-kapitana-tankera-delfi-pod-chestnoe-slovo/

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

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