Суд обрав запобіжний захід капітану затонулого в Одесі танкера Delfi

Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід капітану танкера Delfi, який в листопаді 2019 року зазнав аварії біля пляжу в центрі міста.

Моряка підозрюють у порушенні правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту, що створило небезпеку для життя людей (ч.1 ст.276 КК України), пише Odessa.Online.

Кораблетроща танкера в Одесі

Як повідомили в пресслужбі суду, капітана Delfi відпустили на час слідства додому під його особисте зобов'язання.

Слідчі наголошують, що підозрюваний, незважаючи на втрату одного з якорів судна, несправність головних двигунів, відсутність палива, а також попередження про погіршання погодних умов, навідріз відмовлявся від запропонованої допомоги, чим поставив під загрозу життя членів екіпажу і завдав екологічної шкоди узбережжю.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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