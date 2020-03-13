Суд обрав запобіжний захід капітану затонулого в Одесі танкера Delfi

Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід капітану танкера Delfi, який в листопаді 2019 року зазнав аварії біля пляжу в центрі міста.
Моряка підозрюють у порушенні правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту, що створило небезпеку для життя людей (ч.1 ст.276 КК України), пише Odessa.Online.
Кораблетроща танкера в Одесі
Як повідомили в пресслужбі суду, капітана Delfi відпустили на час слідства додому під його особисте зобов'язання.
Слідчі наголошують, що підозрюваний, незважаючи на втрату одного з якорів судна, несправність головних двигунів, відсутність палива, а також попередження про погіршання погодних умов, навідріз відмовлявся від запропонованої допомоги, чим поставив під загрозу життя членів екіпажу і завдав екологічної шкоди узбережжю.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:
22 листопада через сильний шторм в морі біля берегів Одеси зазнав лиха корабель під молдавським прапором. Він сів на мілину.
Екіпаж корабля відмовився евакуюватися й подавати сигнал SOS без дозволу судновласника.
Кораблетрощу в Одесі зняли з повітря: в мережі з'явилося відео, що шокує. Людей дивом вдалося врятувати, моряки потрапили в лікарню з переохолодженням.
З'ясувалося, що з пробоїни на кораблі витікає пальне. Після катастрофи показники забрудненості моря нафтопродуктами були перевищені в 157 разів.
Пізніше в ЗМІ назвали справжнього власника затонулого танкера Delfi: це колишній депутат від Партії регіонів.
До місця аварії корабля досі ходять тисячі одеситів – мисливців за захопливими селфі. Танкер Delfi став "родзинкою" Одеси на Google Maps і популярною туристичною визначною пам'яткою.
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