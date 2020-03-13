Головна Новини
13 березня • оновлено в 14:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Одеса в деталях

Суд обрав запобіжний захід капітану затонулого в Одесі танкера Delfi

789
Читати матеріал російською

Київський райсуд Одеси обрав запобіжний захід капітану танкера Delfi, який в листопаді 2019 року зазнав аварії біля пляжу в центрі міста.

Моряка підозрюють у порушенні правил безпеки руху і експлуатації водного транспорту, що створило небезпеку для життя людей (ч.1 ст.276 КК України), пише Odessa.Online.

Кораблетроща танкера в Одесі

Кораблетроща танкера в Одесі

Як повідомили в пресслужбі суду, капітана Delfi відпустили на час слідства додому під його особисте зобов'язання.

Слідчі наголошують, що підозрюваний, незважаючи на втрату одного з якорів судна, несправність головних двигунів, відсутність палива, а також попередження про погіршання погодних умов, навідріз відмовлявся від запропонованої допомоги, чим поставив під загрозу життя членів екіпажу і завдав екологічної шкоди узбережжю.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Аварія танкера Delfi поблизу Одеси" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Аварія танкера Delfi поблизу Одеси
Місце
Україна Одеса
Теги
НП в Одесі новини Одеси
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги