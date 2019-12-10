SkyUp запускает два рейса из Одессы на популярные курорты: даты и цены

Украинский Лоукостер SkyUp начнет выполнять полеты из Одессы в популярные приморские города

Как сообщается на сайте авиаперевозчика, рейсы в популярные туристические города Батуми(Грузия) и Ларнака (Кипр) начнут выполняться с мая 2020 года.

Стоимость билета на рейс Одесса-Ларнака без багажа стартует от 1768 грн, На обратный рейс Ларнака-Одесса – от 1842 грн. Полеты будут выполняться с 29 мая по 6 октября 2020 года по вторникам и пятницам.

SkyUp запускает два рейса из Одессы: даты и цены skyup.aero / скрин

Цены на рейс Одесса-Батуми начинаются от 1649 грн. Обратный билет на рейс Батуми-Одесса обойдется пассажиру от 1559 грн. Полеты будут выполняться с 29 мая по 5 октября 2020 года по понедельникам и пятницам.

SkyUp запускает два рейса из Одессы: даты и цены skyup.aero / скрин

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский локостер SkyUp Airlines запустил рейс Киев - Попрад (Словакия), который позволяет наиболее удобно добраться из Украины в Татры. Попрад – город в Словакии, который считается "окном" в Татры. От Попрада в горы - 20-40 минут на автотранспорте. Теперь туристам не нужно лететь в Краков, а затем ехать на курорт машиной два часа.

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