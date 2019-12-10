SkyUp запускає два рейси з Одеси на популярні курорти: дати і ціни

Український Лоукостер SkyUp почне виконувати польоти з Одеси в популярні приморські міста

Як повідомляється на сайті авіаперевізника, рейси в популярні туристичні міста Батумі (Грузія) і Ларнака (Кіпр) почнуть виконуватися з травня 2020 року.

Вартість квитка на рейс Одеса-Ларнака без багажу стартує від 1768 грн, На зворотний рейс Ларнака-Одеса – від 1842 грн. Польоти будуть виконуватися з 29 травня по 6 жовтня 2020 року по вівторках і п'ятницях.

SkyUp запускає два рейси з Одеси: дати і ціни skyup.aero / скрін

Ціни на рейс Одеса-Батумі починаються від 1649 грн. Зворотний квиток на рейс Батумі-Одеса обійдеться пасажиру від 1559 грн. Польоти будуть виконуватися з 29 травня по 5 жовтня 2020 року по понеділках і п'ятницях.

SkyUp запускає два рейси з Одеси: дати і ціни skyup.aero / скрін

Як повідомляв OBOZREVATEL, український локостер SkyUp Airlines запустив рейс Київ - Попрад (Словаччина), який дозволяє найбільш зручно дістатися з України в Татри. Попрад – місто в Словаччині, який вважається "вікном" в Татри. Від Попрада в гори - 20-40 хвилин на автотранспорті. Тепер туристам не потрібно летіти до Кракова, а потім їхати на курорт машиною дві години.

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