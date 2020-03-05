В Одессе и области в четверг, 5 марта, ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до апрельских +16 градусов.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
Значительных осадков не ожидается. Скорость южного ветра составит 5-10 м/с. Относительная влажность – около 90%. Атмосферное давление – 752 мм ртутного столба.
Синоптики спрогнозировали погодный разнобой в Одесской области
meteo.gov.ua
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мнения синоптиков, какой же будет весна в Украине, разделились. Одни прогнозируют сильную засуху, другие же надеются на дожди на протяжении всех трех весенних месяцев.
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