В Одессе и области в четверг, 5 марта, ожидается переменная облачность. Воздух прогреется до апрельских +16 градусов.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Значительных осадков не ожидается. Скорость южного ветра составит 5-10 м/с. Относительная влажность – около 90%. Атмосферное давление – 752 мм ртутного столба.

Синоптики спрогнозировали погодный разнобой в Одесской области meteo.gov.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, мнения синоптиков, какой же будет весна в Украине, разделились. Одни прогнозируют сильную засуху, другие же надеются на дожди на протяжении всех трех весенних месяцев.

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