В Одесі та області у четвер, 5 березня, очікується мінлива хмарність. Повітря прогріється до квітневих +16 градусів.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

Значних опадів не очікується. Швидкість південного вітру складе 5-10 м/ . Відносна вологість – близько 90%. Атмосферний тиск – 752 мм ртутного стовпа.

Синоптики спрогнозували погодний різнобій в Одеській області meteo.gov.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , думки синоптиків, якою ж буде весна в Україні, розділилися. Одні прогнозують сильну посуху, інші ж сподіваються на дощі протягом усіх трьох весняних місяців.

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