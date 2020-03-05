В Одесі та області у четвер, 5 березня, очікується мінлива хмарність. Повітря прогріється до квітневих +16 градусів.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
Значних опадів не очікується. Швидкість південного вітру складе 5-10 м/ . Відносна вологість – близько 90%. Атмосферний тиск – 752 мм ртутного стовпа.
Синоптики спрогнозували погодний різнобій в Одеській області
meteo.gov.ua
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , думки синоптиків, якою ж буде весна в Україні, розділилися. Одні прогнозують сильну посуху, інші ж сподіваються на дощі протягом усіх трьох весняних місяців.
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