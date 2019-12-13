Синоптики засмутили Одесу погодою на вихідні 14-15 грудня

Синоптики попереджають, що вихідні дні 14 і 15 грудня в Одесі і на великій частині Одеської області будуть дощовими.

Температура повітря навіть вночі не падатиме нижче нуля. Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Зокрема, в Одесі 14 та 15 грудня – похмуро з проясненнями. Вранці та вдень дощі.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура вночі від 2 до 4°С тепла, вдень 8-12°С тепла.

Погода в Одесі та Одеській області meteo.gov.ua

По Одеській області: хмарно з проясненнями. Місцями невеликі дощі на півночі області, слабка ожеледь, ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 8-13°С тепла.

На автодорогах регіону вранці очікується слабкий туман, серпанок, видимість 1-2 км.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, найближчим часом в Україні снігу не очікується.

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