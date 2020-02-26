Пасмурную, но теплую погоду обещают Одессе и области синоптики на 26 февраля.
Так, в среду, 26 февраля в Одессе ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 9-14 метров в секунду, сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 4 °С до 6 °С тепла. Днем столбик термометра поднимется до 11 °С выше нуля.
Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 26 февраля
Гидрометцентр Черного и Азовского морей
В Одесской области 26 февраля также ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 9-14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 1-6 °С тепла. Днем воздух прогреется до 14, а местами до 19 °С тепла.
Видимость на автодорогах регионах хорошая.
Синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 26 февраля
usionline.com
Как сообщал OBOZREVATEL, в последнюю неделю зимы в Одессе ожидаются штормовые ветра, обильные осадки и потепление. За 7 дней регион накроют 3 циклона. Начнется неделя с сильных ветров и ветреная погода сохранится на протяжении всей недели. К середине недели в Одесской области ожидаются обильные осадки и гроза. А к концу начнется настоящая весна
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