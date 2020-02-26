Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на 26 лютого: скоро дощі

Похмуру, але теплу погоду обіцяють Одесі і області синоптики на 26 лютого.

Так, в середу, 26 лютого в Одесі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 9-14 метрів на секунду, повідомили в Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

Температура повітря вночі коливатиметься від 4 °С до 6 °С тепла. Вдень стовпчик термометра підніметься до 11 °С вище нуля.

Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на 26 лютого Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

В Одеській області 26 лютого також очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 9-14 метрів на секунду.

Температура повітря вночі становитиме 1-6 °С тепла. Вдень повітря прогріється до 14, а місцями до 19 °С тепла.

Видимість на автошляхах регіонах хороша.

Синоптики дали прогноз погоди в Одесі на 26 лютого usionline.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в останній тиждень зими в Одесі очікуються штормові вітри, рясні опади і потепління. За 7 днів регіон накриють 3 циклону. Розпочнеться тиждень з сильних вітрів і вітряна погода збережеться протягом усього тижня. До середини тижня в Одеській області очікуються рясні опади і гроза, а до кінця почнеться справжня весна

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