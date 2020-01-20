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20 января • обновлено в 20:19
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Серая скукота: синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 21 января

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Синоптики обнародовали прогноз погоды по Одессе и области на вторник, 21 января.

В городе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

Погода в Одессе

omr.gov.ua

Температура ночью 0-1 °С мороза, днем до 4°С тепла, однако даже днем из-за холодного ветра температура воздуха будет ощущаться как 1°С мороза.

По Одесской области 21 января также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 1 до 4°С мороза, днем 1-6°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Согласно народной традиции, 21 января почитается память Емилиана-исповедника. Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением, о чём говорит и пословица: "Емельян, накрути буран". Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга — лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.

Погода в Одессе

Погода в Одессе

sinoptik.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что вскоре Украину засыпет снегом.

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Место
Украина Одесса
Тег
погода
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