Серая скукота: синоптики дали прогноз погоды в Одессе на 21 января

Синоптики обнародовали прогноз погоды по Одессе и области на вторник, 21 января.

В городе ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе omr.gov.ua

Температура ночью 0-1 °С мороза, днем до 4°С тепла, однако даже днем из-за холодного ветра температура воздуха будет ощущаться как 1°С мороза.

По Одесской области 21 января также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/с. Температура ночью от 1 до 4°С мороза, днем 1-6°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.

Согласно народной традиции, 21 января почитается память Емилиана-исповедника. Раньше метели и бураны в этот день были обычным явлением, о чём говорит и пословица: "Емельян, накрути буран". Следили в этот день в основном за ветром: если на Емельяна подует с юга — лето будет грозным, а если день выдастся ясным, то следует ожидать засушливого лета.

Погода в Одессе sinoptik.ua

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, синоптики прогнозируют, что вскоре Украину засыпет снегом.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!