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20 січня • оновлено в 20:21
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Сіра нудота: синоптики дали прогноз погоди в Одесі на 21 січня

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Синоптики оприлюднили прогноз погоди по Одесі і області на вівторок, 21 січня.

У місті очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Про це повідомляє Український Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Погода в Одесі

Погода в Одесі

omr.gov.ua

Температура вночі 0-1°С морозу, вдень до 4°С тепла, проте навіть днем через холодний вітер температура повітря буде відчуватися як 1°С морозу.

По Одеській області 21 січня також буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі від 1 до 4°С морозу, вдень 1-6°С тепла.

На автошляхах області видимість добра.

За народною традицією, 21 січня вшановується пам'ять Еміліяна-сповідника. Раніше заметілі й бурани цього дня були звичним явищем, про що говорить і прислів’я: “Ємельян, накрути буран”. Стежили цього дня в основному за вітром: якщо на Еміліяна дує з півдня — літо буде грозовим, а якщо день видасться ясним, то слід очікувати посушливого літа.

Погода в Одесі

Погода в Одесі

sinoptik.ua

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, синоптики прогнозують, що незабаром Україну засипле снігом.

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Місце
Україна Одеса
Тег
погода
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