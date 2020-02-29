Сдали квартиру: в Одессе арендаторы за полгода превратили помещение в ад. Видео

В Одессе продавщица с рынка "Привоз" умудрилась за несколько месяцев превратить арендованную квартиру с хорошим ремонтом, расположенную в центре города, в пристанище для бомжей.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Xydessa (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте страницу до конца).

Люди сдали квартиру на год продавщице с Привоза, однако через какое-то время женщина куда-то пропала и перестала выходить на связь.

"Хозяева решили наведаться в свою квартиру и проверить, как там обстоят дела, результат на видео", – говорится в описании к ролику.

Арендаторы превратили хорошую квартиру в пристанище для бомжей

Арендаторы превратили хорошую квартиру в пристанище для бомжей

Арендаторы превратили хорошую квартиру в пристанище для бомжей

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Одессе отец бросил своего ребенка на свалке среди пьяных бездомных.

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