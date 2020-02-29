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29 лютого • оновлено в 13:28
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Здали квартиру: в Одесі орендарі за півроку перетворили приміщення в пекло. Відео

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В Одесі продавщиця з ринку "Привоз" примудрилася за кілька місяців перетворити орендовану квартиру з хорошим ремонтом, розташовану в центрі міста, в притулок для бомжів.

Відповідне відео опубліковано в Telegram-каналі Xydessa (щоб подивитися відео і фото, доскрольте сторінку до кінця).

Люди здали квартиру на рік продавчині з Привозу, однак через якийсь час жінка кудись зникла і перестала виходити на зв'язок.

"Господарі вирішили навідатися в свою квартиру і перевірити, як там ідуть справи, результат на відео", – йдеться в описі до ролика.

Орендарі перетворили хорошу квартиру в притулок для бомжів

Орендарі перетворили хорошу квартиру в притулок для бомжів

Орендарі перетворили хорошу квартиру в притулок для бомжів

Орендарі перетворили хорошу квартиру в притулок для бомжів

Орендарі перетворили хорошу квартиру в притулок для бомжів

Орендарі перетворили хорошу квартиру в притулок для бомжів

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі батько кинув свою дитину на смітнику серед п'яних бездомних.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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