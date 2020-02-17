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17 лютого • оновлено в 16:20
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"З цим потрібно щось робити": одесит шокував мережу постом про українську мову

8.3т
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Одесит Михайло Шелудько провів двотижневий моніторинг використання державної мови співробітниками міських супермаркетів і закладів громадського харчування.

Про це чоловік написав на своїй сторінці в Facebook (щоб прочитати повну версію поста, доскрольте сторінку до кінця).

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"П*здуй додому й там говори!" В Одесі трапився скандал через українську мову

За спостереженнями одесита, в більшості міських супермаркетів і кафе співробітники закладів не використовують в спілкуванні з клієнтами українську мову.

"По-українськи за замовчуванням ніхто вас не обслужить, крім" Львівської майстерня шоколаду". Касири McDonald's вітають всіх на українській, але відразу після привітання переходять на російську, навіть якщо ти робиш замовлення на укрмові. Касири та продавці мереж"АТБ", "Обжора", "Таврія В", " Копійка", " Цитрус" , "Ельдорадо" розмовляють російською і відразу, і якщо ти звертаєшся до них на українській, виключення складає спочатку україномовний персонал, з яким мені доводилося стикатися в "Копійці" і "АТБ".

Чоловік зазначив, що він написав в книгу скарг одного з супермаркетів. Там відреагували і позбавили касирку премії, яка відмовилася спілкуватися з покупцем українською.

У коментарях користувачі залишають різні думки.

"Як україномовний із Західної України, можу сказати, що така російськомовність "by default" у сфері обслуговування стримує мене від подорожей на Південь-Центр України. Гадаю, я не один такий. Тому, якщо ці регіони хочуть розвивати внутрішній туризм, і приймати більше гостей із Заходу України, їм треба задуматись про мовну політику своїх компаній", "Вообще-то распределение голосов на выборах президента очень хорошо показало, какие в стране настроения, так что на такие мониторинги можно усилия и не тратить", – пишуть люди в коментарях .

Одесит шокував мережу постом про українську мову

Одесит шокував мережу постом про українську мову

Михайло Шелудько / Facebook

Одесит шокував мережу постом про українську мову

Одесит шокував мережу постом про українську мову

Михайло Шелудько / Facebook

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , говорить українською мовою, а не мовою російських окупантів, закликав жителів Одеси одесит в декількох поколіннях Олексій Ляшенко-Білецький.

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Автор
Михайло Бардін
Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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фил филька
фил филька
вот скажите это ли не классический розжиг? подобные этому упорышу доскакали свою страну до самой нищей в европе и все никак не успокоятся)
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Заставить одессита говорить по-украински можно, только если очень сильно заинтересовать материально. )))
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
"Одессит" видать с села понаехал.
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