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11 марта • обновлено в 11:39
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В Саврани пьяные подростки устроили жуткий погром на кладбище. Фото

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Пьяные подростки разгромили кладбище в райцентре Саврань на Одесщине.

Полицейские оперативно задержали малолетних вандалов в возрасте 13-15 лет. Они признались в содеянном, но мотивы поступка объяснить не смогли, сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Одесской области.

Подростки разбили памятники на кладбище

Подростки разбили памятники на кладбище

ГУНП в Одесской области

Как рассказали в полиции, подростки сломали минимум четыре гранитных надгробия.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса Украины ("Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего").

"Эти дети – из проблемных семей, родители ими не интересуются. Поскольку они не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответственность, после окончания досудебного расследования материалы производства будут направлены в суд с ходатайством о принятии в отношении юных правонарушителей принудительных мер воспитательного характера. Родители несовершеннолетних будут привлечены к административной ответственности", – сообщил начальник Савранского отдела полиции Николай Евтодий.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, под Одессой девочку убило могильной плитой на кладбище.

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кладбище новости Одессы ЧП в Одессе
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