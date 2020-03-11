П'яні підлітки розгромили цвинтар в райцентрі Саврань на Одещині.

Поліцейські оперативно затримали малолітніх вандалів у віці 13-15 років. Вони зізналися в скоєному, але мотиви вчинку пояснити не змогли, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Одеській області.

Підлітки розбили пам'ятники на кладовищі ГУНП в Одеській області

Як розповіли в поліції, підлітки зламали мінімум чотири гранітних надгробки.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 297 Кримінального кодексу України ("Наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого").

"Ці діти – з проблемних родин, батьки ними не цікавляться. Оскільки вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, після закінчення досудового розслідування матеріали провадження будуть направлені до суду з клопотанням про вжиття відносно юних правопорушників примусових заходів виховного характеру. Батьки неповнолітніх будуть притягнуті до адміністративної відповідальності", –повідомив начальник Савранського ВП Микола Євтодій.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, під Одесою дівчинку вбило могильною плитою на кладовищі.

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