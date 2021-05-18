Одесского преподавателя наказали за то, что он назвал украинский языком "оккупантов и фашистов"

Преподавателя Черноморского морского специализированного колледжа ОНМУ Александра Макаренко, который оскандалился из-за оскорблений государственного языка, уволили. Ранее мужчина в социальной сети назвал украинский языком "оккупантов и фашистов".

Как передает местный портал IT-3, сам Макаренко после поднятия общественного резонанса пытался оправдаться. Он утверждал, что его слова были вырваны из контекста.

По словам преподавателя, скандал раздули провокаторы, а он называл "псячою мовою" суржик – смесь украинского и русского языков. Тем не менее, мужчину решили снять с должности.

Скандал разгорелся после комментариев преподавателя в Facebook, которые он оставил под псевдонимом.

Свое мнение мужчина высказал под постом, где обсуждались новые правила украинского языка.

"Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова – мова окупантаў та фашыстаў", – писал уже бывший сотрудник колледжа.

Замдиректора по образовательной работе учебного заведения Наталья Федорова рассказала, что в колледже не будут терпеть подобные высказывания, передает "Думская".

"Неприемлемо, что преподаватель нашего учреждения публично делает такие высказывания", – заявила Федорова. Она обещала, что с детьми в группах, где преподавал мужчина, побеседуют, чтобы выяснить, пропагандировал ли учитель ненависть к государственному языку на своих уроках.

Как ранее писал OBOZREVATEL: