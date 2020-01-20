"Прастітє, шта?" У мережі поскаржилися на проблему з українською мовою в Одесі

Пост в Facebook засновника одного з найбільших фондів допомоги військовим "Повернись живим" Віталія Дейнеги позначив проблему відсутності української мови в Одесі.

Користувачі соцмереж масово відзначають, що в Одесі є суттєві проблеми з українською мовою та її використанням, повідомляє OBOZREVATEL.

Проблеми української мови в Одесі glasweb.com

Дейнега на своїй сторінці в Facebook опублікував пост з таким змістом: "Якщо хочете потренувати силу волі і непоступливість – спробуйте говорити українською мовою в Києві. Скрізь, де ви щось купуєте: "АТБ" чи "Сільпо", кава чи кіоск біля дому, ресторан чи шаурма, ринок чи бутик. Просто спробуйте".

У відповідь користувачі в коментарях звернули його увагу на те, що в Києві, в основному, проблем з українською мовою немає – на відміну від Одеси, де ситуація значно складніша.

"Ти це в Одесі зроби)", "В Києві все ок. Це в Одесі все перепитують: "прастітє, шта?", "В Одесі продавці спілкуються між собою українською, але україномовному покупцю обов'язково відповідають російською", "Ще в 80-х роках, коли приїздила до родичів в Одесу, то сестра в автобусі не дозволяла розмовляти українською. Мені було так боляче... до сліз", "В Одесі в одному музеї мені взагалі сказали, що мову тут насаджують", – відзначають коментатори.

У мережі поскаржилися на проблеми з українською мовою в Одесі Facebook Віталія Дейнеги

У мережі поскаржилися на проблеми з українською мовою в Одесі

У мережі поскаржилися на проблеми з українською мовою в Одесі

У мережі поскаржилися на проблеми з українською мовою в Одесі

У мережі поскаржилися на проблеми з українською мовою в Одесі

У мережі поскаржилися на проблеми з українською мовою в Одесі

У мережі поскаржилися на проблеми з українською мовою в Одесі

У мережі поскаржилися на проблеми з українською мовою в Одесі

У мережі поскаржилися на проблеми з українською мовою в Одесі

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, напередодні продавчиня одеського магазину образила україномовного покупця. Після гучного скандалу, викликаного цим інцидентом, адміністрація магазину принесла свої вибачення і повідомила, що співробітниця-украінофобка там більше не працює.

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