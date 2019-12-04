Пожежа у коледжі спровокувала транспортний колапс в Одесі: де перекрито

Пожежа в Одеському коледжі спровокувала транспортний колапс у центрі міста.

Перехрестя Троїцької і Пушкінської перекрите з усіх боків. Прилеглі квартали повністю заблоковані пожежними та медичними автомобілями. В околицях відключені світлофори. Рух транспорту регулюють поліцейські. (Щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця)

Мапа заторів в Одесі через пожежу

Пожежа в коледжі спровокувала транспортний колапс у центрі Одеси: де перекрито

Як повідомляв OBOZREVATEL, масштабна пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25, вранці 4 грудня. Наразі вогнем охоплено 4 з 6 поверхів. Горить площа понад 3 тисяч квадратних метрів. На момент виникнення пожежі в будівлі перебувало близько 400 осіб. За офіційною інформацією, в результаті пожежі загинула одна людина – молода викладачка коледжу. Ще 21 особу госпіталізовано

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