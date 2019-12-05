Наслідки пожежі в Одесі показали на фото з дрона

Журналісти за допомогою дрона зняли, як виглядають верхні поверхи і дах потерпілої в масштабній пожежі будівлі на вул.Троїцькій в Одесі.
Велика частина даху вигоріла, перекриття між верхніми поверхами обрушилися. Про це повідомляє видання Odessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).
Наслідки пожежі в одеському коледжі
odessa.online
Станом на 15:00 співробітники ДСНС продовжували проливати водою дах згорілого будинку. Для цього зі столиці літаками доставили спеціальну техніку, яка дозволяє дістатися у важкодоступні місця в будинку.
Наслідки пожежі в одеському коледжі
odessa.online
Наслідки пожежі в одеському коледжі
odessa.online
Наслідки пожежі в одеському коледжі
odessa.online
Наслідки пожежі в одеському коледжі
odessa.online
Наслідки пожежі в одеському коледжі
odessa.online
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Велика пожежа охопила Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на Троїцькій, 25 вранці 4 грудня. В результаті НП за неофіційними даними загинули від 10 до 15 осіб.
У мережі з'явилося моторошне відео – було видно, як люди падали з вікон на пожежних.
Непрямою причиною пожежі могло стати те, що в будівлі не було опалення. Ймовірно, хтось використовував електричні обігрівачі, що і привело до проблем з проводкою. А на думку Одеської ОДА, причиною пожежі став несправний подовжувач.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі. Винним загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі.
Єдиною впізнаною жертвою залишається 17-річна студентка, яку вже впізнали батьки. У соцмережах повідомили, що це Ксюша Бабенко.
Одесити масово здавали свою кров для постраждалих, через що в міському центрі переливання крові утворилася гігантська черга.
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