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5 грудня • оновлено в 16:25
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/ Одеса в деталях

Наслідки пожежі в Одесі показали на фото з дрона

1.1т
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Журналісти за допомогою дрона зняли, як виглядають верхні поверхи і дах потерпілої в масштабній пожежі будівлі на вул.Троїцькій в Одесі.

Велика частина даху вигоріла, перекриття між верхніми поверхами обрушилися. Про це повідомляє видання Odessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Наслідки пожежі в одеському коледжі

odessa.online

Станом на 15:00 співробітники ДСНС продовжували проливати водою дах згорілого будинку. Для цього зі столиці літаками доставили спеціальну техніку, яка дозволяє дістатися у важкодоступні місця в будинку.

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Наслідки пожежі в одеському коледжі

odessa.online

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Наслідки пожежі в одеському коледжі

odessa.online

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Наслідки пожежі в одеському коледжі

odessa.online

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Наслідки пожежі в одеському коледжі

odessa.online

Наслідки пожежі в одеському коледжі

Наслідки пожежі в одеському коледжі

odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
Пожежа в коледжі Одеси
Місце
Україна Одеса
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