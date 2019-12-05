Наслідки пожежі в Одесі показали на фото з дрона

Журналісти за допомогою дрона зняли, як виглядають верхні поверхи і дах потерпілої в масштабній пожежі будівлі на вул.Троїцькій в Одесі.

Велика частина даху вигоріла, перекриття між верхніми поверхами обрушилися. Про це повідомляє видання Odessa.online (щоб подивитися фото, доскрольте сторінку до кінця).

Наслідки пожежі в одеському коледжі odessa.online

Станом на 15:00 співробітники ДСНС продовжували проливати водою дах згорілого будинку. Для цього зі столиці літаками доставили спеціальну техніку, яка дозволяє дістатися у важкодоступні місця в будинку.

Наслідки пожежі в одеському коледжі odessa.online

Наслідки пожежі в одеському коледжі odessa.online

Наслідки пожежі в одеському коледжі odessa.online

Наслідки пожежі в одеському коледжі odessa.online

Наслідки пожежі в одеському коледжі odessa.online

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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