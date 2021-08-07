Под Одессой трассу засыпало "снегом". Фото и видео августовского "сюрприза" погоды

В субботу, 7 августа, под Одессой на трассе Одесса-Николаев прошел дождь и град, похожий на снег. Температура воздуха была +20 градусов.

При этом в Николаеве прошел сильный ливень, передает Telegram-канал "Буквы". Очевидцы опубликовали в социальных сетях снимки с трассы, засыпанной градом (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно на записи, из-за непогоды на дороге возникла небольшая пробка. Водители медленно и осторожно передвигались по скользкой трассе.

Согласно прогнозу на сайте Укргидрометцентра, погода в воскресенье, 8 августа, в Одесской области будет солнечной и без осадков. Температура воздуха ожидается +29 +31 градус днем, ночью похолодает до +15. В Николаеве осадки также не прогнозируются. Температура воздуха до +31 днем, ночью +15 +17 градусов.

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