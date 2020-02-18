Под Одессой сняли на видео колонну тяжелой военной техники

В Одесской области происходит передвижение тяжелой военной техники.

Видео, снятое очевидцами на трассе Одесса-Рени днем 18 февраля, опубликовал Telegram-канал XYDESA (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На видео зафиксировано передвижение по трассе 4-х грузовиков с ракетными колпаками и нескольких автомобилей обслуживающего назначения. Куда именно направлялись мобильные пусковые установки, и были ли у них на борту ракеты, неизвестно.

В комментарии к ролику отмечается, что колонна двигалась в направлении Одессы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе заблокирована деятельность организованной преступной группировки, которую контролировал один из так называемых "воров в законе", скрывающийся от украинского правосудия. Банда занималась разбоями и вымогательством на территории Одессы и области.

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