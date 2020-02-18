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18 лютого • оновлено в 18:11
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/ Одеса в деталях

Під Одесою зняли на відео колону важкої військової техніки

4.9т
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В Одеській області відбувається пересування важкої військової техніки.

Відео, зняте очевидцями на трасі Одеса-Рені вдень 18 лютого, опублікував Telegram-канал XYDESA (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

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На відео зафіксовано пересування по трасі 4-х вантажівок з ракетними ковпаками і декількох автомобілів обслуговуючого призначення. Куди саме прямували мобільні пускові установки, і чи були у них на борту ракети, невідомо.

У коментарі до ролика відзначається, що колона рухалася в напрямку Одеси.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Одесі заблокована діяльність організованого злочинного угруповання, яке контролював один з так званих "злодіїв в законі", що ховається від українського правосуддя. Банда займалася розбоями та вимаганням на території Одеси і області.

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Місце
Україна Одеса
Тег
новини Одеси
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Никитин Игорь
Никитин Игорь
Обоз ты долб**б? Почаще публикуй где какая техника передвигается и разведчиков к нам засылать не надо.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Никитин Игорь, не хочуть тебя огорчать но шестерок даже среди военных достаточно для того чтобы знать что куда перемещают. Темболее в статье ничего не указано конкретно. Да и вообще пускай болотные знают что их ждёт тёплый приём если что)))
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