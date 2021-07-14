Под Одессой из-за удара молнии сгорело пшеничное поле. Фото

За пределами села Новокальчево Одесской области пшеничное поле на площади семь гектар сгорело из-за удара молнии. Было повреждено пять гектар пшеницы на корню.

Об этом пишет пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области. Сообщение о возгорании в службу спасения поступило около 13:30 (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Преодолев расстояние до поля в 19 километров спасатели немедленно приступили к ликвидации пожара. Одновременно с этим дежурной техникой ООО "Агро-2000" было проведено вспашку трактором минерализованной полосы для недопущения дальнейшего распространения огня.

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Спасатели совместно с фермерами ликвидировали пожар около 14:15. Было не допущено распространения огня на всю площадь хлебного поля, которая составляет 170 гектар. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара от ГСЧС привлекались четыре спасателя и одна единица пожарной техники, а также от "Агро-2000" – один трактор и два работника.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на севере Индии 11 человек погибли от удара молнии. Трагедия произошла, на вершине сторожевой башни в городском форте Амер 12-го века, когда туристы делали селфи.